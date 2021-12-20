У Львові невідомий погрожував підірвати 9 ТРЦ

09:43 09 грудень Київ, Україна

Увечері 8 грудня анонім повідомив про замінування торгових центрів у Львові , вимагаючи 20 млн доларів. Для безпеки працівників та відвідувачів із приміщень вивели понад 3 тис. людей.

«О 21:27 до відділу поліції No1 (Залізничний) Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області на лінію «102» надійшло повідомлення від чергового СБУ у Львівській області про замінування ТРЦ "Victoria Gardens"; "King Cross Leopolis"; "Forum Lviv"; "Магнус"; "Опера Пасаж"; "Роксолана"; "ІнтерСіті"; "Скриня"; "Сихов" у Львові та невідомий вимагає викуп у розмірі 20 мільйонів доларів», – повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Вибухотехніки та кінологи провели обстеження торгових центрів. З приміщень евакуювали 3123 персоналу ТЦ та відвідувачів. З огляду на пізній час частина з них вже була закрита.



Після огляду небезпечних речовин та предметів виявлено не було. Поліція встановлює особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення.



Зазначимо, що це вже не перше схоже повідомлення про замінування із певними вимогами. 26 листопада у львівське управління СБУ анонім повідомив про можливий вибух на головному залізничному вокзалі та в аеропорту, вимагаючи перерахувати 5 млн грн. А 10 листопада через помилкове повідомлення про замінування семи торгових центрів евакуювали понад 7,5 тис. відвідувачів та персоналу. В анонімному повідомленні потрібно було скасувати масковий режим.