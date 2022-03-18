У Львові чоловік відкрив вогонь по п'яній молоді

Чоловік не зміг словесно заспокоїти молодь, що розпивала алкоголь, і почав стріляти з пістолета. Інцидент стався ввечері 22 жовтня в одному з житлових дворів Львова, про те, що трапилося, повідомили в поліції міста.
"Близько 22:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у дворі одного з будинків на проспекті Свободи у Львові кілька хлопців розпивають спиртне, не реагують на зауваження мешканців та порушують громадський порядок. За вказаною адресою виїхав екіпаж патрульної поліції", - розповіли правоохоронці.
На місці поліціянти з'ясували, що один із сусідів - 51-річний житель будинку, під час конфлікту почав стріляти з пістолета, щоб налякати компанію. Зброю у чоловіка забрали на експертизу, дозвіл на неї поліціянтам він не показував.
Тому правоохоронці відкрили по ньому кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю. Також на трьох хлопців, які вживали алкоголь в громадському місці, поліціянти склали протоколи про адміністративні правопорушення.
"Близько 22:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у дворі одного з будинків на проспекті Свободи у Львові кілька хлопців розпивають спиртне, не реагують на зауваження мешканців та порушують громадський порядок. За вказаною адресою виїхав екіпаж патрульної поліції", - розповіли правоохоронці.
На місці поліціянти з'ясували, що один із сусідів - 51-річний житель будинку, під час конфлікту почав стріляти з пістолета, щоб налякати компанію. Зброю у чоловіка забрали на експертизу, дозвіл на неї поліціянтам він не показував.
Тому правоохоронці відкрили по ньому кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю. Також на трьох хлопців, які вживали алкоголь в громадському місці, поліціянти склали протоколи про адміністративні правопорушення.
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