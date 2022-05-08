У Львові мітингували сотні гірників - вимагали виплатити борги по зарплатах

16:44 04 серпня Київ, Україна

Під Львівською обладміністрацією зібралися сотні шахтарів з вимогою виплатити їм зароблені гроші. Загальна сума заборгованості держави перед шахтарями Львова становить близько 300 млн гривень.

Про це повідомляє Укрінформ.



Протестувальники пройшли вулицями Львова від готелю Львів до Львівської ОДА. Тут шахтарі вимагали вийти до них представників обласної адміністрації.



"Ми маємо зароблені 285 мільйонів гривень, але ніхто нам не хоче їх віддати, незважаючи на суди. Наша профспілка звернулася до президента, прем'єра, Міністерства енергетики, до Верховної Ради і ми отримали відповідь, що це не їхня справа, а господарська - Львіввугілля. Але ж підприємство наше державне! Ми вимагаємо повернути наші гроші!" - заявили учасники акції на мітингу.



До мітингувальників вийшов заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик, якому шахтарі озвучили свої вимоги. Він запевнив, що облдержадміністрація підтримує вимоги шахтарів, однак рішення має ухвалити уряд. Борги обіцяють покрити протягом серпня-вересня цього року, але затвердженого графіка їхнього погашення поки немає.



Протестувальники заявили, що якщо питання з заборгованістю зарплати не вирішиться найближчими днями, то 24 серпня, в День Незалежності, вони будуть страйкувати в Києві.