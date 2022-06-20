У Львові горіла дерев'яна церква УПЦ Московського патріархату

06:08 20 червня Київ, Україна

У Львівському житловому масиві Сихові сталася пожежа дерев'яної церкви УПЦ Московського патріархату.

 
Про це повідомляє прес-служба ДСНС увечері 19 червня.

Пожежа сталася на вул. Антоненко-Давидовича. Постраждалих внаслідок займання немає.

Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, на стінах цього храму писали, що це "будинок Путіна".