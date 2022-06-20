У Львові горіла дерев'яна церква УПЦ Московського патріархату

У Львівському житловому масиві Сихові сталася пожежа дерев'яної церкви УПЦ Московського патріархату.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС увечері 19 червня.
Пожежа сталася на вул. Антоненко-Давидовича. Постраждалих внаслідок займання немає.
Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, на стінах цього храму писали, що це "будинок Путіна".
Пожежа сталася на вул. Антоненко-Давидовича. Постраждалих внаслідок займання немає.
Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, на стінах цього храму писали, що це "будинок Путіна".
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