У Львові горіла дерев'яна церква УПЦ Московського патріархату

06:08 20 червня Київ, Україна

У Львівському житловому масиві Сихові сталася пожежа дерев'яної церкви УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС увечері 19 червня.



Пожежа сталася на вул. Антоненко-Давидовича. Постраждалих внаслідок займання немає.



Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, на стінах цього храму писали, що це "будинок Путіна".