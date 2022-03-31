У Львові горів відомий нічний клуб - подробиці

Пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій опублікувала інформацію про пожежу у Львові. За наявними даними, горів нічний клуб «Малевич», що знаходиться за адресою В'ячеслава Чорновола, 2. У закладі загорілася сцена і спалахнули декорації.

Повідомлення про пожежу на вулиці Чорновола надійшло до рятувальників о 00:08. Вона спалахнула на сцені - на першому поверсі "Малевича". Через пожежу з нічного клубу довелося евакуювати 250 відвідувачів і 50 осіб персоналу.

Вогонь знищив елементи тканинного декору на площі 4 квадратних метри всередині закладу. Чому сталося займання - поки невідомо.