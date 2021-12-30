До Львова посеред дороги спалахнув автомобіль, обійшлося без постраждалих

Сьогодні близько 14:00 у Львові на вул. Городоцькій загорілося авто «Субару». На допомогу водієві одразу кинулися очевидці події. Зокрема, двоє чоловіків намагалися погасити автомобіль із вогнегасника та водою.
Ситуацію у себе на фейсбуці описав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який став свідком події.
Ситуацію у себе на фейсбуці описав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який став свідком події.
Як йдеться в повідомленні, момент задимлення побачив водій вантажівки, що зупинився поруч.. До палаючого автомобіля також підбіг один із очевидців і одразу почав гасити Субару спочатку вогнегасником, а потім водою з вантажного автомобіля.
На щастя, поряд проїжджала поліція: правоохоронці перекрили рух дорогою та врегулювали транспортний потік. За словами Москаленка, подія тривала кілька хвилин. Дуже швидко приїхала пожежна бригада, яка повністю загасила автомобіль
Як уточнили у прес-службі головного управління ДСНС України у Львівській області, виклик отримали о 14.18, а вже о 14.43 ліквідували. Займання було під капотом автомобіля, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Займання пошкодило моторний відсік машини, а загалом авто вдалося врятувати.
На щастя, поряд проїжджала поліція: правоохоронці перекрили рух дорогою та врегулювали транспортний потік. За словами Москаленка, подія тривала кілька хвилин. Дуже швидко приїхала пожежна бригада, яка повністю загасила автомобіль
Як уточнили у прес-службі головного управління ДСНС України у Львівській області, виклик отримали о 14.18, а вже о 14.43 ліквідували. Займання було під капотом автомобіля, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Займання пошкодило моторний відсік машини, а загалом авто вдалося врятувати.
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