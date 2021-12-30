До Львова посеред дороги спалахнув автомобіль, обійшлося без постраждалих

16:38 30 грудень Київ, Україна





Ситуацію у себе на фейсбуці описав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який став свідком події. Сьогодні близько 14:00 у Львові на вул. Городоцькій загорілося авто «Субару». На допомогу водієві одразу кинулися очевидці події. Зокрема, двоє чоловіків намагалися погасити автомобіль із вогнегасника та водою.Ситуацію у себе на фейсбуці описав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який став свідком події.

«Напроти нас на дорозі чуємо вибух. «Субару», що їхало поруч, спалахнуло. Зайнявся двигун. Як потім з'ясувалося, це був автомобіль газу. Тому гасіння було складним та небезпечним. Одразу після вибуху вулиця стала задимленою», – написав Москаленко.

Як йдеться в повідомленні, момент задимлення побачив водій вантажівки, що зупинився поруч.. До палаючого автомобіля також підбіг один із очевидців і одразу почав гасити Субару спочатку вогнегасником, а потім водою з вантажного автомобіля.



На щастя, поряд проїжджала поліція: правоохоронці перекрили рух дорогою та врегулювали транспортний потік. За словами Москаленка, подія тривала кілька хвилин. Дуже швидко приїхала пожежна бригада, яка повністю загасила автомобіль



Як уточнили у прес-службі головного управління ДСНС України у Львівській області, виклик отримали о 14.18, а вже о 14.43 ліквідували. Займання було під капотом автомобіля, внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Займання пошкодило моторний відсік машини, а загалом авто вдалося врятувати.