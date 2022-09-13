У Франції росіянин побив двох українок із Ізюму через українську музику

09:47 13 вересня Київ, Україна

Поліція Франції розслідує побиття двох українок росіянином, бо вони увімкнули та слухали українську музику. Посольство України взяло справу на особливий контроль.



Про це повідомляють віцепрезидент Союзу українців Франції Володимир Когутяк, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко та видання Monaco-Matin.



У понеділок Когутяк написав, що у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен двох українських дівчат побили росіяни через те, що вони слухали українську музику. Він також оприлюднив фотографії українок.



Місцеве видання Monaco-Matin зазначає, що потерпілі – Аліна та її мати Олена із міста Ізюм Харківської області, які виїхали до Франції 19 квітня. Тоді Ізюм було окуповано російськими військами.



Як розповіла Аліна, вони з матір'ю прогулювалися набережною та слухали українську музику на телефоні. У цей момент вони зустріли чотирьох чоловіків, яких минули та завернули на сусідню вулицю. Після цього один із чоловіків наздогнав українок, двічі вдарив Аліну в обличчя і завдав трьох ударів Олені.



Жінки викликали швидку та поліцію. Їхні свідчення записали та надали медичну допомогу. Лікарі діагностували в обох струс мозку, а в Аліни також зламано носа.



За її словами, нападник був росіянином: "Коли він заговорив, ми зрозуміли". Наступного дня Аліна поїхала до поліції і написала заяву про напад та побиття.



Представник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу про побиття двох українок.