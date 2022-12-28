У Франції правоохоронці затримали українського олігарха Костянтина Жеваго

14:18 28 грудня Київ, Україна

У Франції у Куршевелі правоохоронці затримали українського олігарха Костянтина Жеваго. Олігарх є фігурантом низки кримінальних проваджень, тому Україна звернулася із запитом про екстрадицію олігарха.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила речник Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

"На запит слідчих ГБР вдалося в Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ГБР. І зараз готуються документи до екстрадиції", - сказала Сап'ян.

На запит Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екс-нардепа, акціонера банку АТ Банк Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.

"На виконання ухвали суду щодо утримання під вартою підозрюваного, працівники Бюро у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора провели величезну роботу", - йдеться в офіційному повідомленні ГБР.

Серед іншого, слідчі ГБР підготували клопотання про взяття під варту до отримання вимоги про видачу (екстрадицію) екс-нардепа до 38 країн.. Упродовж кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.



Наразі готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки до України.



У яких справах фігурує Жеваго

У рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, год. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлено низці топ-менеджерів банку.

"Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", - зазначили у ГБР.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень - корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.



Ще у жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).