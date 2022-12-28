У Франції правоохоронці затримали українського олігарха Костянтина Жеваго

У Франції у Куршевелі правоохоронці затримали українського олігарха Костянтина Жеваго. Олігарх є фігурантом низки кримінальних проваджень, тому Україна звернулася із запитом про екстрадицію олігарха.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила речник Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.
На запит Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екс-нардепа, акціонера банку АТ Банк Фінанси та Кредит Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.
Серед іншого, слідчі ГБР підготували клопотання про взяття під варту до отримання вимоги про видачу (екстрадицію) екс-нардепа до 38 країн.. Упродовж кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.
Наразі готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки до України.
У яких справах фігурує Жеваго
У рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, год. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлено низці топ-менеджерів банку.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень - корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
За даними видання Forbes, п'яте місце у списку найбагатших бізнесменів України станом на грудень займає власник металургійної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго з 1,4 мільярдами доларів — до війни його статки оцінювалися в 2,1 мільярда.
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