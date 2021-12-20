На подвір'ї екс-нардепа Розенблата вибухнула граната

15:09 17 липень Київ, Україна

Невідомі особи кинули гранату на територію приватного будинку колишнього народного депутата Борислава Розенблата, граната вибухнула у дворі, постраждалих немає. У поліції підтвердили інформацію про вибух гранати.

Про це Борислав Розенблат повідомив в Facebook 17 липня.

"Вночі під мій будинок кинули гранату. Був вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Я бачу в цьому спробу залякати мою родину через нашої політичної діяльності. Можливо, комусь не подобаються мої політичні погляди чи переконання, які я відверто висловлюю в ефірах центральних телеканалів ", - написав Розенблат.



"В результаті першочергових дій встановлено, що близько 03:00 через паркан домоволодіння невідомий кинув гранату, яка вибухнула у дворі. Ніхто з людей не постраждав ", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські вилучили записи камер відеоспостереження і проводять інші заходи для встановлення всіх обставин. Попередня кваліфікація події - за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України).