Увага! Під Києвом втік злочинець: на дорогах оголошене перехоплення

18:52 28 травень Київ, Україна

Сьогодні, 28 травня, на дорогах в Київській області оголосили операцію «Перехоплення»: виставлені КПП з автоматниками. Як повідомляє поліція, розшукується небезпечний злочинець, який втік із зали суду в Ірпені.

Відзначається, що у Вишгороді та Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста.

Правоохоронці шукають злочинця, який втік із зали суду в Ірпені.

"По області введена поліційна спецоперація щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним повинен був бути суд, а йому вдалося втекти із судової зали", - йдеться в повідомленні.

Як чоловікові вдалося втекти із залу суду - встановлюють співробітники поліції.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області втік ув'язнений-рецидивіст. Ув'язнений втік на мопеді з виправного центру.