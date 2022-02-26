Увага! Під Києвом втік злочинець: на дорогах оголошене перехоплення

Сьогодні, 28 травня, на дорогах в Київській області оголосили операцію «Перехоплення»: виставлені КПП з автоматниками. Як повідомляє поліція, розшукується небезпечний злочинець, який втік із зали суду в Ірпені.
Відзначається, що у Вишгороді та Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста.
Правоохоронці шукають злочинця, який втік із зали суду в Ірпені.
Як чоловікові вдалося втекти із залу суду - встановлюють співробітники поліції.
Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області втік ув'язнений-рецидивіст. Ув'язнений втік на мопеді з виправного центру.
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