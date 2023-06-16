Зовнішнє живлення Запорізької атомної електростанції відновлено

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє живлення від української енергосистеми, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго", попри ранкову атаку військових росії енергосистема України працює стабільно.

"У Дніпровському регіоні було пошкоджено високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій "Укренерго" та операторів систем розподілу (обленерго). В результаті було знеструмлено споживачів у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється", - йдеться у повідомленні.