Зовнішнє живлення Запорізької атомної електростанції відновлено

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє живлення від української енергосистеми, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго", попри ранкову атаку військових росії енергосистема України працює стабільно.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 22 травня внаслідок обстрілу російськими військовими відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, з якої для власних потреб живилася тимчасово окупована Запорізька АЕС. І внаслідок чого ЗАЕС вже всьоме з початку окупації ЗАЕС (4 березня 2022 року) перейшла в режим блекауту.
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