Зовнішнє живлення Запорізької атомної електростанції відновлено

13:59 22 травня Київ, Україна

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє живлення від української енергосистеми, повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго", попри ранкову атаку військових росії енергосистема України працює стабільно.
"У Дніпровському регіоні було пошкоджено високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій "Укренерго" та операторів систем розподілу (обленерго). В результаті було знеструмлено споживачів у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 22 травня внаслідок обстрілу російськими військовими відключилася остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, з якої для власних потреб живилася тимчасово окупована Запорізька АЕС. І внаслідок чого ЗАЕС вже всьоме з початку окупації ЗАЕС (4 березня 2022 року) перейшла в режим блекауту.