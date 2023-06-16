Власника TB Fruit оголошено в розшук у Польщі

11:45 25 травня Київ, Україна

Тарас Барщовський, власник найбільшої у Східній Європі групи компаній TB Fruit, оголошений у розшук у Польщі за звинуваченням у створенні організованого злочинного угруповання та шахрайстві на шкоду польським виробникам та постачальникам фруктів.



Покарання за ці злочини може становити від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.



Тарас Барщовський, відомий як один із найбагатших підприємців Львівщини, має оцінений статок у 105 мільйонів доларів.



Його група компаній TB Fruit є одним із провідних виробників концентрованих соків у Європі, а їхня продукція в Україні представлена торговою маркою Galicia.



Звинувачення також пов'язані із заборгованостями підприємств групи Барщовського щодо сплати податків у Польщі, а також передачею майна.



За словами адвоката Анджея Єжинського з Окружної прокуратури у Любліні, найбільш задокументована сума збитків становить 15 мільйонів злотих, але це лише початок справи.



Крім того, ТОВ "Яблуневий дар" із Львівської області, володіння яким визнано банкрутом, має заборгованість із податків у розмірі 123 683 638 гривень (дані YouControl).