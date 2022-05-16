Власник магазину і інспектор по парковці боролися за допомогою газових балончиків

Вчора в Києві на бульварі Лесі Українки відбувся бурхливий скандал між власником мисливського магазину "Ібіс" і інспектором з паркування через паркомісця. Про це стало відомо із заяви мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, інспектор з паркування зауважив, що біля магазину демонтують антипаркувальні стовпчики, і викликав фахівців, які почали заміну пошкоджених стовпчиків.

"У цей час з "Ібіса" вибіг власник мережі і накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використовувати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, який входить в комплект його спорядження", - розповів мер Києва.

Поліція Києва поки не робила офіційних заяв з приводу цього інциденту. Однак в пресслужбі столичної поліції сказали, що поки не володіють інформацією про відкриття кримінального провадження за даним фактом.