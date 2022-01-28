Власника ресторану біля Львова офіційно звинуватили у отруєнні клієнтів

Власнику ресторану «Панський книш» у селищі Куликів поблизу Львова повідомили про підозру за порушення санітарних норм. Саме в цьому ресторані в липні минулого року отруїлися понад 20 відвідувачів, усі були госпіталізовані до лікарні із сальмонельозом.
У п'ятницю, 28 січня, у прокуратурі Львівщини розповіли, що власнику ресторану – приватному підприємцю – оголосили підозру за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням та отруєнням (ч. 1 ст.. 325 КК України).
За даними слідства, у липні минулого року він організував проведення бенкету, під час якого допустив грубі порушення санітарних правил та норм працівниками закладу харчування. Внаслідок цього 16 відвідувачів закладу було госпіталізовано до обласної інфекційної клінічної лікарні з діагнозом «сальмонельоз».
Як повідомлялося, після бенкету в ресторані «Панський книш» у липні 2021 року 16 відвідувачів, серед яких діти, госпіталізували зі скаргами на підвищення температури тіла, блювоту, біль у животі, пронос. Згодом кількість госпіталізованих зросла до більш ніж 20. За результатами аналізів, у них виявили сальмонелу. У ресторані «Панський книш» відмовилися від будь-яких коментарів щодо цієї ситуації. Слід зазначити, що харчові отруєння у кафе та ресторанах зустрічаються досить часто, проте рідко доходить до реального покарання для винуватців.
У п'ятницю, 28 січня, у прокуратурі Львівщини розповіли, що власнику ресторану – приватному підприємцю – оголосили підозру за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням та отруєнням (ч. 1 ст.. 325 КК України).
За даними слідства, у липні минулого року він організував проведення бенкету, під час якого допустив грубі порушення санітарних правил та норм працівниками закладу харчування. Внаслідок цього 16 відвідувачів закладу було госпіталізовано до обласної інфекційної клінічної лікарні з діагнозом «сальмонельоз».
Як повідомлялося, після бенкету в ресторані «Панський книш» у липні 2021 року 16 відвідувачів, серед яких діти, госпіталізували зі скаргами на підвищення температури тіла, блювоту, біль у животі, пронос. Згодом кількість госпіталізованих зросла до більш ніж 20. За результатами аналізів, у них виявили сальмонелу. У ресторані «Панський книш» відмовилися від будь-яких коментарів щодо цієї ситуації. Слід зазначити, що харчові отруєння у кафе та ресторанах зустрічаються досить часто, проте рідко доходить до реального покарання для винуватців.
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