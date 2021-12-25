Винних у смерті колеги засудили до умовного покарання

10:55 17 серпень Київ, Україна

400;">Суд виніс вирок у відношенні співробітників шахтаря ДП «Мірноградуголь», який загинув під завалом під час підйому. Їх визнали винними в смерті товариша.

Трагедія сталася в квітні 2018 року, одним з підсудних був тодішній в.о. начальника дільниці підготовчих робіт №2 шахти «Капітальна». Згідно із законом він повинен був особисто проконтролювати безпеку виконання робіт, але не зробив цього. Гірники, які працювали на тій ділянці, техніки безпеки теж не дотримувалися, що не зміцнили додатково звід, через що і стався обвал породи - один з гірників вибрався з-під завалу сам, другий загинув на місці.

При цьому, за висновком експерта, тодішній керівник дільниці підготовчих робіт мав всі можливості прибути на місце робіт заздалегідь і проконтролювати їх безпеку, але не зробив цього, що спричинило трагічні наслідки.

Чоловік своєї провини не заперечував, розповів лише, що не проконтролював роботи через те, що в іншому місці сталася аварія, яка призвела до виходу з ладу обладнання та він займався її рішенням, тому і не прибув вчасно не зупинив роботи. За його словами, коли потерпілого прохідника спільними зусиллями витягли з-під обвалу, він був уже мертвий. Його слова підтверджують і результати медекспертизи - шахтар отримав травми, не сумісні з життям.

Крім начальника судили напарника загиблого шахтаря, який не повинен був взагалі починати роботу, не дочекавшись начальства або хоча б не переконавшись у безпеці. Шахтарі, навпаки, грубо порушили технологію робіт і привернули до них електрослюсаря, який до них допуску взагалі не мав. Той теж не став відпиратися і визнав провину, лише повідомив, що обвал стався не під час безпосереднього підйому обладнання на поверхню, яким займалися шахтарі, а коли він з напарником переносив частину металевої огорожі, що заважала підйому. Після обвалу йому вдалося вибратися з-під нього самостійно, після чого він відразу ж повідомив про подію і разом з прибігли на місце трагедії шахтарями взявся відкопувати напарника.

Суддя визнав обох винними за ч. 2 ст. 373 КК і призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі, але замінив його на випробувальний термін на один рік. Крім того, обом на рік заборонили займати відповідальні посади на шахті.