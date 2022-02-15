Вінницька область: кандидати в депутати влаштували розбірки. Один госпіталізований

14:55 24 вересень Київ, Україна

Бійка між кандидатом в депутати Калинівської об'єднаної територіальної громади та кандидатом в депутати обласної ради закінчилася госпіталізацією першого та затриманням другого.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.



Напередодні ввечері додому до депутата Калинівської районної ради, який балотується в ОТГ, приїхав чинний депутат Вінницької обласної ради разом з кандидатом в депутати обласної ради.



За даними поліції, між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією. Тоді кандидат у депутати облради вдарив в голову кандидата в депутати ОТГ. Той у відповідь почав бити його авто Toyota Land Cruiser. Свідком бійки став помічник потерпілого, який, щоб зупинити конфлікт, вистрілив вгору з пістолета, призначеного для гумових куль.



Побитого кандидата доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою. Другого - затримали.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає покарання до чотирьох років в'язниці.