Вінничанин напав сам на себе, щоб не віддавати борг

Поліцією Вінницької області відкрито кримінальне провадження відносно чоловіка, який інсценував напад на себе, з метою уникнути боргових зобов'язань.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.
Відзначається, що історія виглядала правдоподібною, адже "потерпілий" дійсно мав поріз на шиї. Тому знайомий, який прийшов за грошима, повідомив про злочин в поліцію.
Відзначається, що чоловік плутався в свідченнях, не міг точно назвати місце скоєння злочину, а згодом зізнався, що інсценував розбійний напад, щоб не віддавати борг, оскільки грошей у нього не було. Для того, щоб злочин виглядав реалістично, завдав собі тілесні ушкодження.
Наслідком відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 383 (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.
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