Вінничанин напав сам на себе, щоб не віддавати борг

16:33 09 вересень Київ, Україна

Поліцією Вінницької області відкрито кримінальне провадження відносно чоловіка, який інсценував напад на себе, з метою уникнути боргових зобов'язань.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

"34-річний житель Вінниці вигадав історію про злочин і повідомив знайомому, якому заборгував 15 тисяч доларів. За версією потерпілого, в центрі Вінниці його поранив ножем незнайомець і відібрав сумку з грошима", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що історія виглядала правдоподібною, адже "потерпілий" дійсно мав поріз на шиї. Тому знайомий, який прийшов за грошима, повідомив про злочин в поліцію.

"7 вересня в поліцію надійшло повідомлення про розбійний напад на 34-річного жителя обласного центру. На місці події слідчо-оперативна група поліції почала з'ясовувати всі обставини. Перше, на що звернули увагу поліціянти та медики, поранення було неглибоким та незначним. Оглядаючи автомобіль, слідчі виявили сумку, яку, по "версії потерпілого", з документами та грошима в нього відібрав нападник. Згодом поліціянти знайшли і ніж, яким чоловік, як виявилося, сам порізав собі шию", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що чоловік плутався в свідченнях, не міг точно назвати місце скоєння злочину, а згодом зізнався, що інсценував розбійний напад, щоб не віддавати борг, оскільки грошей у нього не було. Для того, щоб злочин виглядав реалістично, завдав собі тілесні ушкодження.



Наслідком відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 383 (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.