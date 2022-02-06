Вінниця: чоловік нападав з ножем на перехожих

07:31 17 травень Київ, Україна

Молодий 22-річний чоловік завдав кілька ножових поранень людям, які проходили повз нього. Подія трапилася 16 травня на вулиці Андрія Первозванного у Вінниці.

Про це повідомила прессекретарка відомства Нацполіції Анна Олійник.



Правоохоронців викликали очевидці. Порушника затримали відразу.



За попередніми даними, чоловік (1998 р.н.) завдав непроникаючі рани обличчя та руки двом жителям, які йшли вулицею. Їм надали медичну допомогу. За словами прессекретарки Нацполіції, порушник поводився неадекватно. Поки з'ясовують, чи був він у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.



Обставини цієї події вивчають слідчі. Чоловікові загрожує покарання за хуліганство із застосуванням холодної зброї.