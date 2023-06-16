Віцеадміралу росії пред'явлено звинувачення в обстрілі України ракетами "Калібр"

17:37 25 травня Київ, Україна

СБУ повідомила про підозру віцеадміралу росії віктору соколову, який віддав вказівки на обстріл України з використанням ракет "Калібр" з Чорного моря. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

У період із 10 серпня 2022 року соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 «Калібр» по енергетичній інфраструктурі нашої держави.



Внаслідок ворожих обстрілів загинули 4 мирні жителі, ще 40 отримали поранення.



За даними слідства, повітряні атаки агресор здійснював по енергооб'єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.



Також встановлено, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України.



Крім того, ракетні удари росії призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних закладів.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили соколову про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинені групою осіб за попередньою змовою).



Досудове розслідування проводилося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.