Ветерани-наркодилери намагалися підсадити поранених українських військових на амфетамін - ДБР

17:00 24 серпня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині злочинну групу, яка виготовляла та розповсюджувала наркотики на сотні тисяч гривень. До складу групи входили чинні та колишні військовослужбовці, які використовували свій статус для конспірації.



Як повідомили у ДБР, зловмисники налагодили збут психотропних речовин, зокрема амфетаміну, серед місцевого населення Червонограда. На місяць вони збували до 7500 доз вартістю понад 600 тисяч гривень.



З метою конспірації зловмисники створили ветеранську громадську організацію. У її приміщенні вони зберігали та фасували наркотичні засоби та психотропні речовини.



"Волонтери" навіть намагалися пропонувати та "підсадити" на свій товар поранених українських військових.



Організатора та спільника затримали при спробі продажу партії амфетаміну вагою 115 грамів. Під час обшуку у приміщенні громадської організації було виявлено пакети із психотропною речовиною для подальшого збуту.



Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 307 КК України).



Їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.