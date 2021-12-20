Вертоліт РФ порушив повітряний простір України

Прикордонний загін ДПС України в Сумській області зафіксував вертоліт Російської Федерації над територією нашої країни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Вертоліт з Росії залетів на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого він повернув у зворотному напрямку і покинув повітряний простір української держави.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Вертоліт з Росії залетів на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого він повернув у зворотному напрямку і покинув повітряний простір української держави.
Державна прикордонна служба вимагає пояснень у російських прикордонників.
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