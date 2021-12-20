Вертоліт РФ порушив повітряний простір України

07:04 17 березень Київ, Україна

Прикордонний загін ДПС України в Сумській області зафіксував вертоліт Російської Федерації над територією нашої країни.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Вертоліт з Росії залетів на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого він повернув у зворотному напрямку і покинув повітряний простір української держави.

"За даним випадком Державна прикордонна служба України негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородському і Воронезькому ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату і обставини, які призвели до порушення", - наголошується в повідомленні.

Державна прикордонна служба вимагає пояснень у російських прикордонників.