Вербував українців для диверсій та збирав інформацію про "Азов": російському силовику повідомили про підозру

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у шпигунстві громадянинові росії, який працює в управлінні ФСБ у Красноярському краї.
Про це розповіли у СБУ.
Встановити особу підозрюваного російського силовика вдалося, затримавши у Чернівцях одного з його агентів.
Ним виявився завербований ФСБ ще 2017 року киянин, якого російська спецслужба, за словами слідчих, "законсервувала" до початку повномасштабного вторгнення. В Офісі Генерального прокурора кажуть, що ФСБешник запросив українця до Красноярського краю "на побачення".
Про це розповіли у СБУ.
Встановити особу підозрюваного російського силовика вдалося, затримавши у Чернівцях одного з його агентів.
Ним виявився завербований ФСБ ще 2017 року киянин, якого російська спецслужба, за словами слідчих, "законсервувала" до початку повномасштабного вторгнення. В Офісі Генерального прокурора кажуть, що ФСБешник запросив українця до Красноярського краю "на побачення".
Російських силовиків цікавила й інформація про місцезнаходження корпусів окремого полку спеціального призначення "Азов", а також дислокація, переміщення техніки та особового складу ЗСУ.
Завербованого українця суд вже відправив за ґрати на 16 років.
Завербованого українця суд вже відправив за ґрати на 16 років.
Імені викритого російського силовика у повідомленні не називають.
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