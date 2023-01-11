Вербував українців для диверсій та збирав інформацію про "Азов": російському силовику повідомили про підозру

15:00 11 січня Київ, Україна





Про це розповіли у



Встановити особу підозрюваного російського силовика вдалося, затримавши у Чернівцях одного з його агентів.



Ним виявився завербований ФСБ ще 2017 року киянин, якого російська спецслужба, за словами слідчих, "законсервувала" до початку повномасштабного вторгнення. В Офісі Генерального прокурора кажуть, що ФСБешник запросив українця до Красноярського краю "на побачення". Правоохоронці заочно повідомили про підозру у шпигунстві громадянинові росії, який працює в управлінні ФСБ у Красноярському краї.Про це розповіли у СБУ Встановити особу підозрюваного російського силовика вдалося, затримавши у Чернівцях одного з його агентів.Ним виявився завербований ФСБ ще 2017 року киянин, якого російська спецслужба, за словами слідчих, "законсервувала" до початку повномасштабного вторгнення. В Офісі Генерального прокурора кажуть, що ФСБешник запросив українця до Красноярського краю "на побачення".

“Після початку повномасштабного вторгнення агент отримав від ФСБ завдання прибути до Чернівецької області. Там він намагався виявити транспортні канали постачання озброєння для України та місця розташування резервуарів з пальним. Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки серії вибухів на об'єктах залізниці та логістичних складах”, – пояснюють у СБУ.

Російських силовиків цікавила й інформація про місцезнаходження корпусів окремого полку спеціального призначення "Азов", а також дислокація, переміщення техніки та особового складу ЗСУ.



Завербованого українця суд вже відправив за ґрати на 16 років.

"Під час слідчо-оперативної роботи він "здав" свого куратора", - кажуть правоохоронці.

Імені викритого російського силовика у повідомленні не називають.