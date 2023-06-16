Вербував та готував диверсантів: аматор "російського світу" отримав 10 років в'язниці

19:34 08 червня Київ, Україна

Російського пропагандиста засуджено до 10 років позбавлення волі за вербування та підготовку терористів для диверсій в Одесі.



Прокурор у суді довів, що на початку 2014 року чоловік, будучи прихильником руху «антимайдан» і не погоджуючись з ідеями Революції Гідності, поїхав на постійне проживання до Росії.. Там розробив подальший план дестабілізації ситуації в Україні та створення так

званої «Новоросії».

У квітні-червні 2014 року він завербував двох мешканців Одеси для вчинення терактів на території міста. Зокрема, підрив будівель військових комісаріатів, банкоматів та відділень ПриватБанку, майна компанії Рошен, ПрАТ Одеський консервний завод, ДП Одеський обласний радіотелевізійний центр передачі та Одеської філії Національної телекомпанії України.



За завданням куратора виконавці здійснювали фото- відеофіксацію адмінбудівель та військових комісаріатів, підшукували вибухові речовини та пристрої для здійснення вибухів та підпалів.



Для підготовки до диверсійних та терористичних акцій в Одесі, виконавці отримали грошову винагороду та ноутбуки та флешки з програмним забезпеченням для створення криптографічно шифрованих з'єднань.

Завдяки оперативним заходам правоохоронці запобігли злочинній діяльності групи.