Вечірній обстріл Запоріжжя. Є жертви

08:20 13 серпня Київ, Україна

В результаті вечірнього удару військ росії по Запоріжжю в п'ятницю, 12 серпня, загинула одна людина і двоє отримали поранення. Про наслідки обстрілу поінформував секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок сьогоднішнього обстрілу постраждали троє людей. Від отриманих травм одна жінка померла дорогою до лікарні. Ще двох людей з осколковими пораненнями госпіталізовано та вони отримують у лікарні медичну допомогу", - уточнив він.

За даними глави регіону Олександра Старуха, загиблій був 71 рік. Поранення отримали жінка 66 років та мешканець області.

Влада висловила співчуття рідним та близьким загиблої.

Як повідомлялося, окупанти вдарили по місту п'ятьма снарядами. У Шевченківському районі було пошкоджено об'єкти інфраструктури, сталася пожежа.