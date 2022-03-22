Вчорашня негода залишила без електроенергії понад 800 населених пунктів по всій Україні

13:00 26 червня Київ, Україна

Негода, яка обрушилася вчора на більшість українських регіонів, принесла масу проблем комунальним службам, працівникам ДСНС і приватним жителям, чиї будинки підтоплені, залишилися без крівлі або позбавлені подачі електроенергії.



Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.



Зокрема, 340 населених пунктів знеструмлені в Рівненській області, 209 - у Львівській, 101 - в Житомирській, 78 - у Хмельницькій, 28 - у Київській, 22 - у Закарпатській, в Чернігівській - 19, Тернопільській - 8 і Чернівецькій - 6 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



Як повідомляється, у Львівській області 25 червня близько 16-ї години 45 хв протягом пів години місцями випали сильні опади у вигляді дощу (близько 28 мм, що становить 60% від місячної норми) з поривами вітру, підрозділами ДСНС всього здійснено 40 виїздів на розрізання та прибирання повалених дерев, відкачування води з підтоплених будинків та присадибних ділянок.



Було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибних ділянки, 1 підземну парковку, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів (з них 5 на адміністративних будівлях та 7 на житлових будинках), 1 балкон, стіну 1 будинку.



В результаті падіння дерева травмовано 1 особу (від госпіталізації вона відмовилася). Відбуксирували 2 легкових автомобілі, вивільнені 9 автомобілів з-під дерев і зруйнованих конструкцій. Розрізано і прибрано 50 дерев. Всього відкачано близько 2 тис. 480 м3 води з 23 присадибних ділянок та 13 житлових будинків. Жертв і постраждалих немає.



До робіт залучалися 394 людини і 147 одиниць техніки, з них від ДСНС 180 осіб і 44 одиниці техніки (з них 6 мотопомп).



Станом на ранок 26 червня тривають роботи з відкачування води у Львові (підземний перехід). У Червонограді залишаються частково підтопленими 10 присадибних ділянок, висота 2-10 см, рівень води поступово знижується.



Львівською міською радою проведено позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо організації ліквідації наслідків негоди та організації проведення комісійних обстежень з подальшою класифікацією даної ситуації.



У Рівненській області 25 червня в результаті інтенсивних опадів та поривів вітру підрозділами ДСНС на території області зроблено 11 виїздів на розрізання та прибирання 180 повалених дерев. Внаслідок негоди травмовано 2 особи (1 від удару блискавки і 1 в результаті падіння шиферу, постраждалі госпіталізовані в лікарню). Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівля їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівля Клесівської селищної ради. До робіт залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 людини і 11 одиниць техніки. Роботи завершені.



В Івано-Франківській області 25 червня в результаті інтенсивних опадів та поривів вітру на території області підрозділами ДСНС здійснено 3 виїзди на розрізання та прибирання 3 повалених дерев, близько 21 год в результаті підняття рівня води в р. Чорний Черемош пошкоджені 2 пішохідних мости в с. Шибене Верховинського району, перехід через річку здійснюється через об'їзні шляхи, розмита дорога місцевого значення "Ільці-Буркут" (протяжністю близько 50 м, відсутнє сполучення в с. Буркут) і ускладнений проїзд (нанесення річкового гравію і мулу) легкового транспорту на дорозі місцевого значення між с. Бистрець і с. Шибене. Рівень води в річці поступово знижується, опади припинилися. Жертв і постраждалих немає. Для прибирання повалених дерев від ДСНС залучалося 10 людей та 3 одиниці техніки. Роботи завершені.