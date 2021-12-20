Вчора ввечері у Києві горіла шиномонтажка, від неї загорілося кафе

10:18 07 грудень Київ, Україна

6 грудня сталася пожежа у приміщенні шиномонтажу на вул. Райдужна, 27-Б у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.



Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 21:55. На місці рятувальники встановили, що в одноповерховому металевому шиномонтажі виникла пожежа з розповсюдженням вогню на розташоване поруч кафе.



Пожежу було ліквідовано о 22:44.



Внаслідок пожежі пошкоджено шиномонтажне обладнання, особисті речі, меблі, шини на площі 10 кв. м, закопчені стіни та стеля, згоріла та розібрана покрівля на площі 120 кв. м.

На місці працювало три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.



Жертв та постраждалих немає.



Причину пожежі буде встановлено правоохоронними органами.