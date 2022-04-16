Вчора ввечері в Києві автобус без водія продовжив шлях і пошкодив BMW

Автобус без водія продовжив шлях. ДТП сталася вчора ввечері на проспекті Науки в Голосіївському районі столиці. На своєму шляху автобус зустрівся з BMW, яке своїми габаритами також змусив рухатися.
Про це повідомив Київ Оперативний.
"За інформацією свідків, водій громадського транспорту зупинився на зупинці і пішов за кавою. У цей момент щось пішло не так - автобус покотився і влетів в BMW", - йдеться в повідомленні.
Далі обидва транспортні засоби продовжили рухатися за інерцією. Вони вилетіли з дороги на тротуар, де некерований автобус врізався в стовп. Легковик проїхав трохи далі і теж зупинився.
Відзначається, що в результаті аварії ніхто не постраждав.
"За інформацією свідків, водій громадського транспорту зупинився на зупинці і пішов за кавою. У цей момент щось пішло не так - автобус покотився і влетів в BMW", - йдеться в повідомленні.
Далі обидва транспортні засоби продовжили рухатися за інерцією. Вони вилетіли з дороги на тротуар, де некерований автобус врізався в стовп. Легковик проїхав трохи далі і теж зупинився.
Відзначається, що в результаті аварії ніхто не постраждав.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі