Вчора ввечері в Києві автобус без водія продовжив шлях і пошкодив BMW

06:57 19 липня Київ, Україна

Автобус без водія продовжив шлях. ДТП сталася вчора ввечері на проспекті Науки в Голосіївському районі столиці. На своєму шляху автобус зустрівся з BMW, яке своїми габаритами також змусив рухатися.
 
Про це повідомив Київ Оперативний.

"За інформацією свідків, водій громадського транспорту зупинився на зупинці і пішов за кавою. У цей момент щось пішло не так - автобус покотився і влетів в BMW", - йдеться в повідомленні.

Далі обидва транспортні засоби продовжили рухатися за інерцією. Вони вилетіли з дороги на тротуар, де некерований автобус врізався в стовп. Легковик проїхав трохи далі і теж зупинився.

Відзначається, що в результаті аварії ніхто не постраждав.
 
Фото: Автобус без управления протаранил BMW 01