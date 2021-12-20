Вчора в Кишиневі був викрадений український суддя-втікач Микола Чаус

09:15 04 квітень Київ, Україна

Як стало відомо, вчора, в центі столиці Молдови, Кишиневі, серед білого дня був викрадений сумнозвісний в Україні суддя-хабарник Микола Чауc, який кілька років перебуває в міжнародному розшуку. Про викрадення судді заявив його адвокат Юліан Балан, повідомляє NewsMaker.

За його словами, група невідомих озброєних чоловіків викрали його підзахисного в центрі молдавської столиці.

Прессекретарка поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення.

"54-річного чоловіка викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в центрі столиці. Поліції повідомили про подію о 13:15. Зараз слідство з'ясовує обставини події, порушено кримінальну справу", - розповіла вона.

Відзначимо, 15 березня Чаус отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддю Чауса спіймали на хабарі в $150 тисяч. Правоохоронці заявили, що на місці передачі хабаря вилучено речовий доказ у вигляді скляної банки, заповненої пачками доларів. При цьому довгий час Чаус залишався на свободі через імунітет, поки не втік.

У березні 2017 року суд Кишинева заарештував суддю на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону. Однак 22 квітня його відпустили на свободу.

Влада Молдови відмовилася надати політичний притулок Чаусу, але і рішення про екстрадицію досі не прийняте.