Вчора в Кишиневі був викрадений український суддя-втікач Микола Чаус

Як стало відомо, вчора, в центі столиці Молдови, Кишиневі, серед білого дня був викрадений сумнозвісний в Україні суддя-хабарник Микола Чауc, який кілька років перебуває в міжнародному розшуку. Про викрадення судді заявив його адвокат Юліан Балан, повідомляє NewsMaker.
За його словами, група невідомих озброєних чоловіків викрали його підзахисного в центрі молдавської столиці.
Прессекретарка поліції Кишинева Наталя Статі підтвердила факт викрадення.
Відзначимо, 15 березня Чаус отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддю Чауса спіймали на хабарі в $150 тисяч. Правоохоронці заявили, що на місці передачі хабаря вилучено речовий доказ у вигляді скляної банки, заповненої пачками доларів. При цьому довгий час Чаус залишався на свободі через імунітет, поки не втік.
У березні 2017 року суд Кишинева заарештував суддю на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону. Однак 22 квітня його відпустили на свободу.
Влада Молдови відмовилася надати політичний притулок Чаусу, але і рішення про екстрадицію досі не прийняте.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі