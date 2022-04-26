Вчора в Києві зняли з маршруту двох п'яних водіїв автобусів

07:38 26 липня Київ, Україна

Наркотичне або алкогольне сп'яніння - вчора столичні патрульні затримали двох водіїв столичних автобусів з явними ознаками наркотичного або алкогольного сп'яніння. Від огляду приладом Драгер обидва чоловіки відмовилися.



Про це повідомляє пресслужба Патрульній поліції Києва в неділю, 25 липня.



"Патрульні відділу безпеки дорожнього руху під час проведення профілактичних заходів з перевірки пасажирського транспорту, виявили двох водіїв в стані можливого сп'яніння", - сказано в повідомленні.



Одного з водіїв з явними ознаками наркотичного сп'яніння виявили на вулиці Будіндустрії, під час перевірки автобуса Стрий-Авто. Він відмовився пройти огляд.



Другого водія патрульні зупинили на вулиці Малиновського.



"Водій автобуса Богдан здійснював перевезення пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від огляду приладом Драгер чоловік відмовився теж", - додали патрульні.



На водіїв склали протоколи за статтями про управління транспортним засобом в стані сп'яніння, а також перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду.