Вчора в Карпатах заблукали четверо дітей, які пішли за грибами

12:20 19 серпня Киев, Украина

Ліс вабить людей грибами і ягодами, але завжди потрібно пам'ятати про підступність лісу - в ньому можна легко заблукати. Вчора, 18 серпня, в Ужгородському районі поблизу села Порошково в Карпатах заблукали четверо дітей, що пішли збирати гриби. Про це повідомляє ДСНС у четвер, 19 серпня.

Відомо, що загубилися четверо дітей ромської національності 2007 - 2014 років народження.

Тепер до пошукових робіт залучена 61 особа, серед яких рятувальники, поліція, місцеве населення та працівники лісового господарства. Крім того, залучені сім одиниць техніки та дві собаки.

Як пізніше повідомили рятувальники, станом на 9:15 дітей знайшли в задовільному стані. Їх доставили в населений пункт і передали представникам поліції.

Нагадаємо, 14 серпня близько 19:05 під час підйому групою туристів в складі шести осіб з м.Коломия по зеленому маршруту на г. Говерла поблизу смт Ворохта від групи відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження.

6-річного хлопчика, який заблукав у Карпатах, знайшли тільки через 30 годин - двом добровольцям він розповів, що спав на землі і нічого не їв. Для дитини це був перший похід в гори з родичами.