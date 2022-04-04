Вчора сайти ОП, СБУ, НБУ та інші піддалися кібератаці - їхні функції вже відновлені

13:35 07 липня Київ, Україна

Вчора, ближче до вечора сайти органів держвлади тимчасово припинили своє функціонування через збій в роботі інтернет-провайдерів, фахівці в сфері кіберзахисту стверджують, що дана НП сталася через кібератаку на сервери доменних імен, які відповідають за доступність вебресурсів органів державної влади.



Про це повідомляє Держспецзв'язок в середу, 7 липня.



6 липня в другій половині дня стався аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України, - йдеться в повідомленні.



Державним центром кіберзахисту Держспецзв'язку визначено, що причинами технічного збою були:

атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;

мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, яка викликала тимчасову недоступність резервних маршрутів і відповідних вебресурсів.

Засобами системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти і кібератаки зафіксовано аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет.



Відзначається, що вже станом на 21:00 вівторка спільними зусиллями фахівців Держспецзв'язку та сервіс-провайдерів була організована робота через резервні фізичні канали зв'язку і повною мірою була забезпечена доступність державних інформаційних ресурсів. За результатами атаки зареєстрований відповідний кіберінцидент. Ведеться розслідування.