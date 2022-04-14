Вчора під будівлею МВС активісти відсвяткували відставку Авакова

10:52 16 липня Київ, Україна

Вчора ввечері біля будівлі Міністерства внутрішніх справ активісти з розмахом влаштували публічне святкування відставки Арсена Авакова.
 
Про це пише УНІАН.

Учасники заходу запалили фаєри, увімкнули музику, танцювали і запускали салюти. Вони вимагали проведення реформи правоохоронних органів, а також наполягали на тому, що новий міністр (ймовірно, Денис Монастирський) повинен реформувати структуру відомства.
 
В акції взяли участь близько 200 осіб, її вони назвали "святковий загальнонаціональний ультрапозитивний рейв".
 
На акцію також прийшли двоє людей з прапором ЛГБТ, які не змогли сказати, яку організацію представляють, агресивно реагували на спроби знімати їх і перебували під охороною поліції.

МВС, в свою чергу, стягнуло туди поліціянтів і перекрило рух по вулиці. Всіх пропускали тільки після огляду речей - сумок, рюкзаків. Очевидці стверджують, що поліції було більше, ніж учасників акції.
 
 