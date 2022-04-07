Вчора під Києвом перекинувся автомобіль з 10-ма пасажирами - двоє загинули

Під Борисполем в темний час доби водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням і, зробивши кілька аварійних маневрів, перекинувся на дах. На момент аварії в салоні автомобіля перебувало 10 осіб, двоє з яких загинули.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Відзначається, що аварія сталася біля села Ревне Бориспільського району близько 21:20.
В результаті ДТП загинули дві людини, в тому числі 7-річна дівчинка. Ще один дорослий в критичному стані.
За попередніми даними, водій Volkswagen Golf перевищив швидкість і не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах.
За даними очевидців, для деблокування від ДСНС залучили вісім осіб і дві одиниці техніки.
Відзначається, що аварія сталася біля села Ревне Бориспільського району близько 21:20.
В результаті ДТП загинули дві людини, в тому числі 7-річна дівчинка. Ще один дорослий в критичному стані.
За попередніми даними, водій Volkswagen Golf перевищив швидкість і не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах.
За даними очевидців, для деблокування від ДСНС залучили вісім осіб і дві одиниці техніки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі