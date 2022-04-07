Вчора під Києвом перекинувся автомобіль з 10-ма пасажирами - двоє загинули

08:37 12 липня Київ, Україна

Під Борисполем в темний час доби водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням і, зробивши кілька аварійних маневрів, перекинувся на дах. На момент аварії в салоні автомобіля перебувало 10 осіб, двоє з яких загинули.