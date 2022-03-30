Вчора вночі, перебуваючи за кермом авто, загинув 11-річний хлопчик

11:27 02 липня Київ, Україна

П'яний батько разом зі своїм товаришем посадили за кермо легкового BMW 11-річного хлопчика. Дитина не впоралася з керуванням і вилетіла в кювет, від отриманих травм хлопчик помер до приїзду швидкої допомоги. Нетверезі дорослі відбулися травмами середньої тяжкості.

Про це в п'ятницю, 2 липня, повідомляє поліція Львівської області.



Аварія сталася близько опівночі 1 липня в селі Рясне Львівського району.



Дитина не впоралася з керуванням авто, в результаті чого машина з'їхала з проїжджої частини в кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

"Керувати транспортним засобом дитині дозволив батько - 35-річний житель села Рясне, який також був у автомобілі. Крім того, в салоні BMW перебував його 23-річний власник, житель того ж села. Обидва дорослих були в нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.