Вчора вночі, перебуваючи за кермом авто, загинув 11-річний хлопчик

П'яний батько разом зі своїм товаришем посадили за кермо легкового BMW 11-річного хлопчика. Дитина не впоралася з керуванням і вилетіла в кювет, від отриманих травм хлопчик помер до приїзду швидкої допомоги. Нетверезі дорослі відбулися травмами середньої тяжкості.
Про це в п'ятницю, 2 липня, повідомляє поліція Львівської області.
Аварія сталася близько опівночі 1 липня в селі Рясне Львівського району.
Дитина не впоралася з керуванням авто, в результаті чого машина з'їхала з проїжджої частини в кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.
Аварія сталася близько опівночі 1 липня в селі Рясне Львівського району.
Дитина не впоралася з керуванням авто, в результаті чого машина з'їхала з проїжджої частини в кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
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