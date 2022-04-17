Вчора на озері Світязь віднесло вітром 19 осіб

Сильний вітер унеможливив самостійне повернення до берега 19-ох відпочивальників на озері Світязь. Їх віднесло так далеко, що довелося звернутися за допомогою до рятувальників.
Про це пресцентр ДСНС повідомив 18 липня.
Повідомлення надійшло в ДСНС близько 18.00.
"В результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) групу з 19 осіб на катамаранах і надувних матрацах віднесло на острів і вони самостійно не могли дістатися до берега", - йдеться в повідомленні.
Співробітники ДСНС доставили постраждалих на берег. У пресцентрі зазначили, що їхній стан був задовільний.
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