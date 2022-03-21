Вчора обстріляли ТРЦ Retroville на Подолі. Подробиці. Фото

11:26 21 березня Київ, Україна

У неділю ввечері, 20 березня, російські окупанти обстріляли торгово-розважальний центр Retroville, розташований у Подільському районі Києва.

Окрім ТРЦ, російська армія завдала ракетного удару по прилеглих житлових будинках, постраждали школи та дитсадки. За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули вісім людей.



За даними Генпрокуратури, Збройні сили Російської Федерації застосовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Через обстріл на території ТРЦ почалася пожежа, яку вдалося загасити за кілька годин. Вогонь пошкодив будівлю центру та припарковані поряд автомобілі. Пожежу гасили 11 одиниць техніки та 63 пожежники.



Rertroville розпочав роботу 1 серпня 2020 року. Колись тут були магазини для шопінгу, ресторани, спортивний та бізнес-центр, кінотеатр, зоопарк, дитяча зона та розважальні комплекси.