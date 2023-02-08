Поблизу Соледара ЗСУ знищили САУ Мста-С та гармату Д-20 армії РФ

12:38 08 лютого Київ, Україна

Артилеристи 45-ї бригади ЗСУ ліквідували самохідну артилерійську установку Мста-С та гармату Д-20 армії Росії в районі Соледара.

Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.

На записі можна побачити знищення артилерії окупантів у Соледарі.

Українські воїни прямим наведенням ударили по САУ Мста-С та гаубиці Д-20 росіян.

Також командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді опублікував запис ліквідації російських загарбників на північних околицях Бахмута.