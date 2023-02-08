Поблизу Соледара ЗСУ знищили САУ Мста-С та гармату Д-20 армії РФ

Артилеристи 45-ї бригади ЗСУ ліквідували самохідну артилерійську установку Мста-С та гармату Д-20 армії Росії в районі Соледара.
Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.
На записі можна побачити знищення артилерії окупантів у Соледарі.
Українські воїни прямим наведенням ударили по САУ Мста-С та гаубиці Д-20 росіян.
Також командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді опублікував запис ліквідації російських загарбників на північних околицях Бахмута.
Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.
На записі можна побачити знищення артилерії окупантів у Соледарі.
Українські воїни прямим наведенням ударили по САУ Мста-С та гаубиці Д-20 росіян.
Також командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді опублікував запис ліквідації російських загарбників на північних околицях Бахмута.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі