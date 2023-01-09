Поблизу Соледара безвісти зникли двоє волонтерів із Великобританії – поліція

19:22 09 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області. Поблизу Соледара на Донеччині безвісти зникли двоє волонтерів із Великобританії 28 та 48 років. Вони виїхали з Краматорська до Соледара. Поліція оголосила їх у розшук.Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



"7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів - громадян Великобританії віком 28 та 48 років", - йдеться у повідомленні.



Напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська до Соледара, після чого зв'язок з ними зник.



Поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих. Правоохоронці за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).



Поліція звертається до всіх, хто міг бачити зниклих громадян або має будь-яку інформацію про них, повідомити поліцію за номером 102 або 050-473-30-55.