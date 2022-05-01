Поблизу охопленої пожежами Греції вранці стався потужний землетрус

11:50 01 серпня Київ, Україна

Грецію, яка бореться з великими лісовими пожежами, спіткало ще одне випробування - землетрус. За інформацією, що надійшла сьогодні, 1 серпня, від Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 5,7 стався біля берегів Греції.

Підземні поштовхи зафіксували о 4:31 за часом UTC (7:31 за Києвом - ред.). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 60 кілометрів від острова Кос в Егейському морі, на якому проживають понад 30 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 11 кілометрів.

Інформація про можливих постраждалих і руйнування не надходила. Не надходили також повідомлення про загрозу цунамі.

Нагадаємо, на цьому тижні біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 8,2. Він став найсильнішим в Північній Америці з 1964 року. Тоді була оголошена загроза цунамі.