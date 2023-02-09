Поблизу Кремінної знищено російську машину підтримки танків "Термінатор"

Українські воїни ліквідували російську машину підтримки танків "Термінатор" під Кремінною на Луганщині.



Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Нещодавно орки на своєму головному пропагандистському раша ТБ хизувалися бойовою машиною підтримки танків з гучною назвою "Термінатор". Стільки красивих слів про те, що машину майже неможливо знищити.. На фото від луганських захисників саме той "Термінатор" із рашистського відео, саме та одиниця, яку так розхвалював пропагандист, та екіпаж, командир якого щось розповідав про "заразу"...Кремінські ліси страшні... особливо для справжньої російської зарази", - зазначив Гайдай.