Поблизу Кам'янки поранений український військовослужбовець

Недалеко від населеного пункту Кам'янка поранений один український боєць, його стан медики оцінюють як стабільний. Також протягом минулої доби російські окупанти двічі порушували режим тиші.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
"За минулу добу, 10 листопада, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. У той самий час два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців були зафіксовані поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що поблизу Водяного в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері - застосував міномет калібру 82 міліметри.
"З початку поточної доби, 11 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Недалеко від населеного пункту Кам'янка противник застосував стрілецьку зброю і великокаліберний кулемет. На жаль, внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний", - повідомили в пресцентрі ОС.
У штабі зазначили, що про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців оперативно було повідомлено представникам ОБСЄ через СЦКК.
"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.
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