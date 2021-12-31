ВАЗ збив жінку з дитячим візком на переході

Страшна аварія сталася вчора на Харківщині. У селі Пісочин прямо на пішохідному переході легковий автомобіль збив молоду матір з коляскою.

За інформацією прес-служби Національної поліції області, подія трапилося 17 серпня близько 15:15. У той час, коли молода жінка з дитиною в колясці перетинала проїзну частину по пішохідному переходу, водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв на неї наїзд.

Як стало відомо, постраждала працює медсестрою військового госпіталю. Вона проходить військову службу в ЗСУ за контрактом і зараз знаходиться в декретній відпустці по догляду за дитиною.

В результаті ДТП жінка отримала численні травми. Зараз вона знаходиться в реанімації госпіталю, загрози для життя немає. Дитина в ДТП не постраждав і зараз знаходиться з батьком.

Раніше повідомлялося, що у Львові водій легкового автомобіля виїхала на тротуар і двічі збила пішохода на зупинці громадського транспорту.

Також повідомлялося, що 12 квітня в місті Лозова Харківської області водій автомобіля збив жінку-пішохода, а потім вивіз її тіло в сусідню область, спалив і закопав