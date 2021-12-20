"Ваш родич у біді": у Чернігові затримали телефонну шахрайку

19:22 16 грудень Київ, Україна

Поліція Чернігова затримала телефонну шахрайку, яка обманним шляхом виманювала гроші у пенсіонерів.



Як повідомляє поліція, 15 грудня близько 17 години до поліції звернувся чоловік і повідомив, що близько години тому до літніх батьків його дружини зателефонували невідомі. Пенсіонерів злякали звісткою про те, що їхня донька нібито в лікарні. На її лікування терміново потрібні гроші.



Схвильовані батьки віддали незнайомій жінці усі свої заощадження – 130 тисяч гривень. Заспокоївшись, пенсіонери зателефонували зятю, який запевнив, що з дружиною все гаразд і одразу звернувся до поліції.



Співробітники Чернігівського районного управління поліції протягом години встановили особу, причетну до злочину. Це 46-річна мешканка міста Суми, яка прибула до Чернігівської області із злочинною метою.



Поліціянти затримали причетну до шахрайства у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Затриманій загрожує до трьох років позбавлення волі.



Наразі поліція перевіряє жінку на причетність до аналогічних злочинів та встановлює її спільників. Вирішується питання про оголошення затриманій жінці про підозру у скоєнні злочину.



Поліція застерігає громадян від «телефонних» шахраїв і рекомендує громадянам скласти чіткий план дій, який убереже від поширеної шахрайської схеми. Якщо незнайомець вимагає терміново передати кошти – одразу дзвоніть на «102».