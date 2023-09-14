ВАКС заочно заарештував екс-міністра охорони здоров'я Степанова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 13 вересня обрав запобіжний захід екс-директору держпідприємства "Поліграфкомбінат", підозрюваному у присвоєнні та легалізації півмільярда гривень – заочний арешт.
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
У липні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн. грн.. Про підозру у цій справі було повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", а також фізичній особі-фізособі. Естонії направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни – директору та менеджеру підконтрольної компанії.
За даними НАБУ, у 2013 році тодішній глава "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію. Обов'язковою вимогою його співробітництва з іноземними партнерами було постачання продукції через "потрібну" компанію. Надалі, за даними розслідувачів, він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-картки, посвідчення водія) через цю компанію. Компанія-прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Протягом 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами близько півмільярда гривень.
Відомо, що упродовж 2011-2016 років поліграфічний комбінат "Україна" очолював Максим Степанов. З 2017 до 2019 року він керував Одеською ОДА, а у 2019–2021 роках був міністром охорони здоров'я.
Джерела в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про Максима Степанова.
За даними НАБУ, у 2013 році тодішній глава "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію. Обов'язковою вимогою його співробітництва з іноземними партнерами було постачання продукції через "потрібну" компанію. Надалі, за даними розслідувачів, він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-картки, посвідчення водія) через цю компанію. Компанія-прокладка закуповувала матеріали безпосередньо у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Протягом 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами близько півмільярда гривень.
Відомо, що упродовж 2011-2016 років поліграфічний комбінат "Україна" очолював Максим Степанов. З 2017 до 2019 року він керував Одеською ОДА, а у 2019–2021 роках був міністром охорони здоров'я.
Джерела в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться саме про Максима Степанова.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі