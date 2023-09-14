ВАКС заочно заарештував екс-міністра охорони здоров'я Степанова

"Суд погодився з доводами прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.