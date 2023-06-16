ВАКС засудив екссуддю Чауса до 10 років позбавлення волі

10:05 14 червня Київ, Україна

Екс суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, що "уславився" у 2016 році хабарем у 150 тисяч доларів, який закатав у банки і закопав у дворі будинку, отримав 10 років в'язниці.

Про це повідомляє Центр протидії корупції у середу, 14 червня.

Крім того, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив конфіскувати майно та позбавив Чауса права обіймати певні посади протягом трьох років. Його затримали одразу у залі суду.



Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Як пише ЦПК, Чаус заявив, що подаватиме апеляцію.