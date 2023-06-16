ВАКС засудив екссуддю Чауса до 10 років позбавлення волі

Екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, що "уславився" у 2016 році хабарем у 150 тисяч доларів, який закатав у банки і закопав у дворі будинку, отримав 10 років в'язниці.
Про це повідомляє Центр протидії корупції у середу, 14 червня.
Крім того, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив конфіскувати майно та позбавив Чауса права обіймати певні посади протягом трьох років. Його затримали одразу у залі суду.
Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Як пише ЦПК, Чаус заявив, що подаватиме апеляцію.
Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Як пише ЦПК, Чаус заявив, що подаватиме апеляцію.
Справа Чауса
У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали за підозрою в отриманні хабаря у $150 тисяч. Його спіймали, коли він закопував гроші у двох скляних банках у дворі власного будинку.
Заарештувати Чауса не змогли, бо Верховна Рада не дала цього дозволу — він втік до Молдови. Колишнього суддю оголосили у національний, а згодом — у міжнародний розшук.
У квітні 2021 року Чауса викрали у Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію до України.
У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали за підозрою в отриманні хабаря у $150 тисяч. Його спіймали, коли він закопував гроші у двох скляних банках у дворі власного будинку.
Заарештувати Чауса не змогли, бо Верховна Рада не дала цього дозволу — він втік до Молдови. Колишнього суддю оголосили у національний, а згодом — у міжнародний розшук.
У квітні 2021 року Чауса викрали у Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію до України.
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