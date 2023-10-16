ВАКС заарештував майно міжнародного аеропорту "Одеса"

18:15 16 жовтня Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про накладення арешту на майно міжнародного аеропорту "Одеса".



Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму офіційному акаунті у соціальній мережі Facebook.



Рішення про арешт було ухвалено на основі клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погодженого з прокурором САП. Воно пов'язане з кримінальним провадженням, що стосується незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта та доходом у розмірі 2,5 мільярда гривень.



Серед арештованих активів значаться будівля старого терміналу, велике майно у кількості 2488 одиниць, а також 75% корпоративних прав на аеропорт "Одеса", які належать товариству з обмеженою відповідальністю "Одеса Аеропорт Девелопмент". Крім цього, під арештом також знаходяться приміщення нового терміналу, загальною площею 26,7 тисячі квадратних метрів.