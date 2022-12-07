Вагнерівці шукають "живу силу" в українських в'язницях

Російська приватна військова компанія "Вагнер" одержала дозвіл на рекрутинг в'язнів українських в'язниць на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Sprotyv – сайт руху, створеного Силами спеціальних операцій Збройних сил України для підтримки та координації всіх, хто бореться за звільнення України від російських окупантів.
Про це повідомляє Sprotyv – сайт руху, створеного Силами спеціальних операцій Збройних сил України для підтримки та координації всіх, хто бореться за звільнення України від російських окупантів.
Відтак керівництво російських найманців буде поповнювати втрати шляхом вербування добровольців в українських в'язницях, зазначають представники руху.
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