Вагнерівці шукають "живу силу" в українських в'язницях

10:10 07 грудня Київ, Україна

Російська приватна військова компанія "Вагнер" одержала дозвіл на рекрутинг в'язнів українських в'язниць на тимчасово окупованих територіях.



Про це повідомляє Sprotyv – сайт руху, створеного Силами спеціальних операцій Збройних сил України для підтримки та координації всіх, хто бореться за звільнення України від російських окупантів.

"Зокрема, йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери (т.зв. керівництво "ДНР") дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням", - йдеться у повідомленні.

Відтак керівництво російських найманців буде поповнювати втрати шляхом вербування добровольців в українських в'язницях, зазначають представники руху.