У зоопарку "Казкова Діброва" у Новій Каховці загинули близько 300 тварин унаслідок підриву ГЕС

17:16 06 червня Київ, Україна

зоопарку "Казкова Діброва" в окупованій Новій Каховці загинули майже всі тварини внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зоопарк повністю затоплений. Врятуватися могли тільки лебеді та качки.

Про це повідомляють захисники з UAnimals, які спілкувалися із керівництвом зоопарку.

До трагедії у зоопарку проживали мавпи, єноти, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів.



Власник парку Олена Навроцька розповіла, що їх неможливо було вивезти з окупації, але працівники рятували тварин, як могли.

"Всі тварини залишалися у парку з першого дня вторгнення. Тварини було заблоковано в парку, весь парк заміновано, завалено деревами та перерито окопами. Евакуація була неможлива. Ми всіма силами намагалися зберегти тварин,” – каже вона.

За її словами, було докладено чимало зусиль, а багато хто допомагав рятувати тварин, практично ризикуючи життям.



Окупанти обстрілювали територію парку, влаштували блокпост, допитували працівників зоопарку. росіяни мінорували все довкола, тому тварини фактично опинилися у пастці.



Їжу для тварин привозили небайдужі місцеві жителі та фермери, волонтери допомагали збирати гроші.



Крім того, окупанти заборонили працювати сторожам зоопарку, тож працівники приходили лише зранку, щоб годувати тварин. На жаль, після підриву Каховської ГЕС тварин ніхто не міг випустити з вольєрів.







