У зоні ООС у полон взяли двох російських військових

Нагадаємо, що 24 лютого російський президент Володимир Путін у своєму телезверненні оголосив про вторгнення в Україну. У низці українських міст близько 5 ранку пролунали потужні постріли. Про це повідомили у соцмережах мешканці Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси.

Наразі, за даними поліції, які поширив Антон Геращенко, відомо про шістьох загиблих внаслідок обстрілу на Одещині та ще сімох поранених. Також 19 людей зникли безвісти.У Маріуполі відомо про одного загиблого та двох поранених. У Броварах на Київщині відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також відомо про загиблого підлітка на Херсонщині та постраждалу жінку з дитиною на Сумщині.