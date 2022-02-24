У зоні ООС у полон взяли двох російських військових

Двоє російських військових взято в полон, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. У повідомленні не уточнили, де знайшли російських військових. Затримали їх військові 93-ї ОМБр Холодний Яр. Полонені походять з 91701 Ямпільського мотострілецького полку.
Крім того, з початку доби українські військові збили сім російських літаків та відбили напад на Щастя, під час якого підбили 2 танки та знищили близько 50 російських окупантів.
Крім того, з початку доби українські військові збили сім російських літаків та відбили напад на Щастя, під час якого підбили 2 танки та знищили близько 50 російських окупантів.
Нагадаємо, що 24 лютого російський президент Володимир Путін у своєму телезверненні оголосив про вторгнення в Україну. У низці українських міст близько 5 ранку пролунали потужні постріли. Про це повідомили у соцмережах мешканці Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси.
Наразі, за даними поліції, які поширив Антон Геращенко, відомо про шістьох загиблих внаслідок обстрілу на Одещині та ще сімох поранених. Також 19 людей зникли безвісти.
У Маріуполі відомо про одного загиблого та двох поранених. У Броварах на Київщині відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Також відомо про загиблого підлітка на Херсонщині та постраждалу жінку з дитиною на Сумщині.
У Харківській області внаслідок обстрілу російських військових загинула дитина.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі