У зоні Чорнобильської АЕС затримали сталкерів

15:04 10 травень Київ, Україна

Держприкордонслужба України спільно з поліцією запобігла незаконному проникненню трьох цивільних осіб на територію Чорнобильської зони.

Про це повідомляє Держприкордонслужба в понеділок, 10 травня.

"Прикордонники з відділу Іванків Житомирського загону спільно з поліцією в Київській області затримали трьох осіб, які пробиралися в зону відчуження Чорнобильської АЕС", - йдеться в повідомленні.

Було встановлено, що правопорушниками виявилися 27-річний і 25-річна - громадяни Росії і ровесниця іноземки, мешканка Миколаєва.

"Ці троє намагалися пішки потрапити в Чорнобильську зону з метою екстремального туризму та відпочинку. Як з'ясували прикордонники, на територію України іноземці потрапили в установленому порядку через чинні авіаційний і автомобільний пункти пропуску", - йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманих складено адміністративні протоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст.46-1 КУпАП), рішення за якими буде приймати суд.