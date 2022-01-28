У зоні Чорнобильської АЕС затримали сталкерів

Держприкордонслужба України спільно з поліцією запобігла незаконному проникненню трьох цивільних осіб на територію Чорнобильської зони.
Про це повідомляє Держприкордонслужба в понеділок, 10 травня.
Було встановлено, що правопорушниками виявилися 27-річний і 25-річна - громадяни Росії і ровесниця іноземки, мешканка Миколаєва.
Стосовно затриманих складено адміністративні протоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст.46-1 КУпАП), рішення за якими буде приймати суд.
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